Verwaltung in Radevormwald : Citymanagement soll bereits ab Februar starten

Radevormwald Die Politik hat nicht-öffentlich im Haupt- und Finanzausschuss ein Büro ausgewählt, dass künftig die Verwaltung das Citymanagements übernehmen wird.

Zwar wird der Name noch nicht offiziell genannt, doch bekannt ist nun: Die Politik in Radevormwald hat nicht-öffentlich in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein Büro ausgewählt, dass künftig die Verwaltung das Citymanagements übernehmen wird. „Es ist eine Entscheidung getroffen worden“, bestätigt Burkhard Klein, der zuständige Amtsleiter. Öffentlich wird der Name des Büros allerdings erst, wenn alle vergaberechtlichen Bedingungen abgeschlossen sind. Das werde jedoch voraussichtlich nicht mehr allzu lange dauern, stellt Klein in Aussicht: „Zum 1. Februar soll das neue Citymanagement starten.“