Klinik in Radevormwald : Sana Krankenhaus erhält Gütesiegel für überdurchschnittliche Qualität

Klinik in Radevormwald

Blick auf das Sana-Krankenhaus in Radevormwald. Bewertet wurde die Qualität der medizinischen Versorgung wesentlicher Leistungsbereiche. Foto: Sana

Radevormwald Das Sana Krankenhaus erhält das Gütesiegel in den Leistungsbereichen Behandlungsspektrum für Herzschrittmacher, Operation von hüftgelenknahen Femurfrakturen, Versorgung von Hüft- und Knie-Endoprothesen sowie die Behandlung der Lungenentzündung.

Das Sana-Klinikum Remscheid und das Sana Krankenhaus Radevormwald sind durch das Gütesiegel „Qualität und Service“ des Verbands der privaten Krankenversicherung (PKV) ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde an beide Krankenhäuser Ende vergangenen Jahres für das Jahr 2020 vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung von Sana.

Bewertet wurde die Qualität der medizinischen Versorgung wesentlicher Leistungsbereiche. Das Sana Krankenhaus Radevormwald erhielt das Gütesiegel in den Leistungsbereichen Behandlungsspektrum für Herzschrittmacher, Operation von hüftgelenknahen Femurfrakturen, Versorgung von Hüft- und Knie-Endoprothesen sowie die Behandlung der sogenannten „ambulant erworbenen Pneumonie“ (Lungenentzündung).

Voraussetzung für den Erhalt des Gütesiegels ist eine überdurchschnittliche Qualität der medizinischen Behandlung im jeweiligen Leistungsbereich sowie eine Mindestfallzahl an Behandlungen. Der erforderliche Nachweis erfolgt durch die Daten der externen gesetzlichen Qualitätssicherung. Diese beinhalten unter anderem zu jedem Patienten anonymisierte Angaben bezüglich der Durchführung von Eingriffen bis hin zu Komplikationen. Zudem muss das Krankenhaus insgesamt, in seinem gesamten Leistungsspektrum, vom PKV-Verband als leistungsrechtlich unbedenklich eingestuft werden.

Bernd Siegmund, Geschäftsführer am Sana Krankenhaus Radevormwald, ergänzt: „Das PKV-Gütesiegel spricht für die Kontinuität in den Qualitätsstandards bei Sana. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir dafür, dass sie diese im Klinikalltag so erfolgreich umsetzen.“ Das Gütesiegel soll nach Angaben der PKV Patientinnen und Patienten unabhängig vom Versicherungsstatus sowie deren Angehörigen eine bessere Orientierung über die Behandlung im Krankenhaus ermöglichen und Transparenz schaffen. Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass die hohen Anforderungen auch dauerhaft erfüllt werden. Ziel der Initiative ist es, den Qualitätsstandard der Kliniken insgesamt weiter zu erhöhen.