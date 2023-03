Bauvorhaben in Radevormwald Polizei äußert Bedenken zu Kita-Neubau

Info

Planungen Die Stadt Radevormwald investiert in den kommenden Jahren nicht nur eine hohe Geldsumme in den Neubau der Kindertagesstätte des Familienzentrums Auf der Brede.

Schulen Auch zwei Grundschulen werden komplett neu gebaut: So soll die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum gemeinsam mit einer Kindertagesstätte als Bildungshaus einen neuen Standort auf der Fläche „Am Kreuz“ finden (unsere Redaktion berichtete). Die Grundschule Bergerhof soll in den kommenden Jahren ebenfalls neu gebaut werden, allerdings wird dies auf der jetzigen Fläche der Einrichtung an der Lessingstraße geschehen.