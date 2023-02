Politik in Radevormwald „Null Toleranz“ gegen Straftäter

Die Zahl der Straftaten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr landesweit um 13,7 Prozent gestiegen. Für den Oberbergischen Kreis weist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2022 insgesamt 12.509 Straftaten aus, was einem Anstieg um 18,02 Prozent entspricht. In Radevormwald stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten um 21 Prozent an. Nettekoven erklärt dazu: „Der Anstieg der Straftaten ist besorgniserregend, aber kein Grund für Schwarzmalerei. In vielen Bereichen spiegeln die Zahlen eine Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie wider. Nüchtern betrachtet gehört der Oberbergische Kreis zu den sichersten Landkreisen in NRW. Das ist der Arbeit unserer Polizei zu verdanken, der wir seit der Regierungsübernahme 2017 den Rücken gestärkt haben.“