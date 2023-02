Kirche in Radevormwald Gemeinde lädt ein zum Tagesausflug ins Ruhrgebiet

Die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald veranstaltet am Samstag, 22. April, einen Tagesausflug ins Ruhrgebiet und damit auch eine Zeitreise zu den Themen Elektrizität und Strom. Besucht werden das Elektrizitätsmuseum in Recklinghausen und die Zeche Zollern in Dortmund. Im Recklinghauser Museum werden Erinnerungen wach: Haushaltsgegenstände wie Toaster, Staubsauer, Haartrockner, Spielzeuge der 1950er und 1960er Jahre, medizinische Ausrüstung, Elektrizität in Industrie und Verkehr – es gibt viel zu entdecken und auszuprobieren. Die Besucher erhalten aber auch Einblicke in die Zukunft der Elektrizität – Stichwort Robotik, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.