Vereinsleben in Wermelskirchen Auf dem Boule-Platz herrscht Geselligkeit

Die kleine silberne Kugel liegt sicher in ihrer Hand. „Ich spüre sofort, wenn es nicht meine Kugeln sind“, sagt Sandra Pahl und streicht dann vorsichtig über ihren eingravierten Namen. Aber weder die Gravur noch das besondere Muster machen die Boule-Kugeln für die 55-Jährige so unverkennbar. „Es ist einfach ein Gefühl“, sagt sie. So wie Tischtennisspieler den Griff ihres Schlägers erkennen. Inzwischen haben sich Sandra Pahl und ihre Boule-Kugeln gemeinsam einen Namen gemacht: Die Wermelskirchnerin hat bei den Deutschen Meisterschaften gespielt. Auf der Liste der 1500 besten Boule-Spieler in Nordrhein-Westfalen belegt sie Platz 167, unter den Frauen Platz 33. Und am Samstag hat der Landesverband Boule und Pétanque in Nordrhein-Westfalen Sandra Pahl in Kamen zu seiner Präsidentin gewählt.