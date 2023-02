Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Radevormwald Neuer Frauentreff startet im März

Ramona Theis, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, bietet ab 6. März jeden ersten Montag im Monat einen Internationalen Frauentreff im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz an. Eingeladen sind alle Frauen, verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen, die in Radevormwald leben, um sich in einem offenen Treff auszutauschen. Der Internationale Frauentreff soll eine Begegnungsmöglichkeit schaffen – mit dem Ziel gegenseitiger Unterstützung rund um das Thema „Frauenleben“.