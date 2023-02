Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen So wird die Sparkassen-Fusion umgesetzt

Derksen, der jüngst bereits am Neujahrsempfang der CDU im Bürgerhaus teilgenommen hatte, ist Regionalvorstand der Kreissparkasse Köln für die Gebiete Oberberg. In gleicher Funktion ist er auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig. Verwurzelt ist der 46-Jährige allerdings im Oberbergischen, und zwar in Wipperfürth, wo sich auch der Sitz der Direktion Oberberg befindet. „Mit Radevormwald und Hückeswagen sind es dann neun Kommunen in der Region, in denen die Kreissparkasse vertreten ist“, erklärte Derksen, der 1997 seine Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln begonnen hatte und später ein Studium zum Diplom-Betriebswirt abschloss. 2015 übernahm er bei der Kreissparkasse Köln die Leitung des Vertriebsmanagements Firmenkunden, 2017 wurde er zunächst Direktor, später Regionalvorstand der Direktion Oberberg der Kreissparkasse.