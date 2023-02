Kinder und Jugendliche in Radevormwald Jugendräume für 142.000 Euro erneuert

Ein halbes Jahr mussten die Jugendlichen der Stadt auf ihre Räume im Bürgerhaus verzichten. Der Treff wurde in den vergangenen Monaten großflächig saniert und modernisiert. Insgesamt 142.000 Euro hat die Stadt in die Jugendräume investiert und ihnen neben einem neuen Anstrich auch gleich eine komplett neue Elektroinstallation verpasst, die den heutigen Herausforderungen und Bedürfnissen einer durchdigitalisierten Generation standhält. Denn diese, verrät Jugendamtsleiter Jörn Ferner, war stark in die Jahre gekommen. „Wir hatten in den Jugendräumen häufiger Probleme mit der Stromverkabelung, so dass wir diese Maßnahme genutzt haben, um auch altes Mobiliar zu ersetzen und alles etwas aufzufrischen.“