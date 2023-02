HSG Rade-Herbeck sucht dringend weiblichen Nachwuchs Mädchen vom Basketballspielen begeistert

Die HSG Rade/Herbeck sucht dringend neue Nachwuchsspielerinnen und lud zu einem „Girls’ Day“ in die Halle an der Hermannstraße ein. 23 Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren nahmen am Schnuppertraining teil. Eine gute Resonanz für den Abteilungsleiter der HSG-Jugend, Frank Alsdorf: „Erfahrungsgemäß bleibt die Hälfte der Teilnehmer im Verein hängen“, sagte er. Damit wäre der Spielgemeinschaft sehr geholfen. Denn aktuell fehlt in jeder Jugend weiblicher Nachwuchs, besonders in der F-Jugend (Jahrgang 2015), wo weitere Spielerinnen gebraucht werden, um eine reine Mädchen-Mannschaft für den Spielbetrieb anmelden zu können. „Derzeit trainieren die Mädchen noch mit den Jungs. Ziel muss eine eigene Mädchenmannschaft sein“, sagte Alsdorf.