Kultur in Radevormwald Der Heiland kommt zur Comedy-Show

Der dritte Comedian, der bei der Comedy-Show 2023 dabei sein wird, ist Henning Schmidtke, ebenfalls ein Kabarettist, der durch Auftritte in der Sendung „Night Wash“ einem größeren TV-Publikum bekannt wurde. Seit 2013 ist er unter anderem in der Sendung „Berlin Politix“ in ZDFinfo zu sehen. Schmidtke, der aus der Harzgegend stammt, ist ebenso Komiker wie Musiker, der unter anderem Songs für Künstler wie Hennes Bender geschrieben hat. Auch in Radevormwald wird Schmidtke eine Mischung aus Stand-up-Comedy und musikalischen Beiträgen bieten. Wie seine Kollegen hat auch er bereits beim Wettbewerb „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2013 den Jurypreis erhalten. In Radevormwald ist Schmidtke bereits durch einen Auftritt bei der Comedy-Show bekannt, das war im Jahr 2014.