Nach massiver Kritik in Radevormwald Sanierung der Toiletten beginnt

„An der Oststraße muss was passieren!“ So hatte sich eine Radevormwalder Bürgerin erst im September 2022 bei der Mobilen Redaktion der Bergischen Morgenpost auf dem Marktplatz beschwert. Der Zustand der Toilettenanlagen in der Nähe der reformierten Kirche sorgt schon seit Jahren für Kritik in der Stadt. 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, dass die öffentliche Toilette umfassend saniert wird. Diese Arbeiten haben nun begonnen, teilte die Verwaltung mit, daher seien die Toiletten seit Montag gesperrt: „Ab 1. März beginnen die Umbauarbeiten. Gestartet wird mit den Abbrucharbeiten im Innenraum, weiter geht es danach mit der umfangreichen Innenraumgestaltung. Die Abbrucharbeiten dauern etwa fünf Wochen“, kündigte die Stadt an. Der Rat hatte für diese Maßnahmen im Jahr 2021 eine außerplanmäßige Summe von 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.