Radevormwald Die Lutherische Kirchengemeinde hatte im Rahmen der Reihe Kirche Kunterbunt zu einer Wanderung eingeladen, um auf dem Weg über die Geschichte Moses zu erfahren. Start war im Paul-Gerhardt-Haus, Ziel die Waldkirche.

Viel einprägsamer als eine Erzählung ist zweifelsohne ein Erlebnis. Ein solches bot vergangenen Freitag die lutherische Kirchengemeinde im Rahmen ihres Konzepts „Kirche Kunterbunt“ für Familien an. Bei einer Wanderung vom Paul-Gerhardt-Haus zur Waldkirche an der Wuppertalsperre wurde die biblische Geschichte des Propheten Mose erlebbar.

Rund 30 Kinder und Erwachsene nahmen an der etwas anderen Bibelstunde von Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller teil. Dabei durchliefen sie verschiedene Stationen. Die erste fanden die neugierigen Teilnehmenden im Paul-Gerhardt-Haus vor: Wie in der Bibel beschrieben, wurde Mose als Baby bekanntlich in einem Körbchen am Ufer des Nils ausgesetzt. Ein solches Körbchen bastelten die Kinder mithilfe ihrer Eltern und Großeltern aus einer kleinen Mandelschale und etwas Watte, wie etwa Diana Flimann mit den Söhnen Leonel und John und Oma Larissa Weiß. Gut verstaut in ihren Jackentaschen brachen sie zur Wanderung auf, um Moses sicher in das gelobte Land zu führen, wie es er einst als Prophet mit dem Volk Israels tat.