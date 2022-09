Energiekrise in Radevormwald : Gas und Strom werden zum 1. November deutlich teurer

Florian Weiskirch in seinem Büro im Stadtwerke-Gebäude, das passenderweise an der Straße „Am Gaswerk“ liegt. Foto: SWR.

Interview Radevormwald Die Stadtwerke Radevormwald erhöhen zum 1. November die Gas- und Strompreise. Geschäftsführer Florian Weiskirch erläutert die Hintergründe.

Erhöhung Zum 1. November 2022 erhöhen die Stadtwerke Radevormwald den Gaspreis um 6,99 Cent und den Strompreis um 4,03 Cent pro Kilowattstunde. Die SWR weisen darauf hin, dass es sich dabei vorerst um Nettopreise handelt. Derzeit geht das Unternehmen von einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent aus. Nach dem jetzigen Stand, mit 19 Prozent Mehrwertsteuer, würde die Erhöhung brutto 8,32 Cent für Gas und 4,8 Cent für Strom betragen. In der kommenden Woche werden Informationsschreiben an alle Kunden geschickt.

Weiskirch Wir sehen weiterhin an den Großhandelsmärkten für Energie eine extreme Preissituation. Der Börsenpreis einer Gaslieferung für 2023 ist derzeit rund 15 Mal so hoch wie vor anderthalb Jahren. Eine Stromlieferung für 2023 hat sich im gleichen Zeitraum mehr als verzehnfacht. Die Preisentwicklung ist maßgeblich geprägt von den tagespoltischen Ereignissen im Ukrainekonflikt. Und eine Entspannung ist nicht in Sicht. In der kurzen Frist helfen die milden Temperaturen im Gasmarkt. Auf der anderen Seite wirkt die Trockenheit preistreibend im Strommarkt. Auch wenn der Aufwärtstrend in den vergangenen Tagen leicht rückläufig war, so ist das Preisniveau weiterhin enorm.