Verstorbene Radevormwalder Ratspolitikerin : Bank erinnert nun an Gunda Schaub

Auf Gunda Schaub stießen Weggefährten bei der Einweihung der Bank am Kollenberg an. Helmut Stoffel brachte das ovale Edelstahlschild mit persönlicher Gravur von Schaub an. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Standort am Kollenberg hatte für die Ratsfrau eine besondere Bedeutung. Hier begann einst die Liebesgeschichte mit ihrem späteren Ehemann Horst. Zu ihrem 80. Geburtstag hatte sie daher statt Geschenken um Spenden für die Bank gebeten.

Noch im November 2021 hatte die ehemalige Ratsfrau Gunda Schaub an ihrem 80. Geburtstag statt Geschenken Geld für eine Bank am Kollenberg gesammelt und dem Verkehrs- und Heimatverein, dem sie selbst angehörte, den Auftrag erteilt, in ihrem Namen eine Bank am sogenannten Verlobungsweg aufzustellen. Für die Ur-Raderin war das, wie ihre Freunde und Weggefährten bei dieser Gelegenheit erzählen, ein besonderer Ort. Denn ziemlich genau dort, wo jetzt die Gunda-Schaub-Bank steht, nämlich am sogenannten Verlobungsweg, begann am 4. September 1960 ihre Liebesgeschichte mit ihrem späteren Ehemann Horst Schaub.