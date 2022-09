Naturschutz in Radevormwald : Pflanzentauschbörse am zweiten Oktober-Sonntag

Pflanzentauschbörse am zweiten Oktober-Sonntag

Naturschutz in Radevormwald

Radevormwald Die beliebte Veranstaltung findet wieder auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule statt. Für Kaffee und Kuchen sorgen die „Wuppermäuse“.

Die beliebte Pflanzentauschbörse in Radevormwald findet wieder am Sonntag, 9. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. Ort ist wieder der Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt, Carl-Diem-Straße 9-11.