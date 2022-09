Politik in Radevormwald : Politik berät über Straßenbaumaßnahmen

Politik in Radevormwald

Radevormwald Im kommenden Bauausschuss ist erneut das Straßen- und Wegekonzept für 2023 und 2024 Thema. Dabei geht es auch um die Frage, welche Maßnahmen beitragspflichtig für die jeweiligen Anwohner sein könnten.

Die Politik in Radevormwald wird in der kommenden Sitzung des Bauausschusses am 15. September über das Straßen- und Wegekonzept für die Jahre 2023 bis 2024 beraten.