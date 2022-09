Kirche in Düsseldorf : Katholische Kirchengemeinde in Oberbilk feiert 150 Jahre St. Josef

Oberbilk Zu dem Geburtstag gibt die Gemeinde eine Festschrift heraus. Außerdem gibt es verschiedene Veranstaltungen im September und Oktober zum Kirchweihfest.

Am 6. Oktober 1872 wurde die Oberbilker Kirche St. Josef am Josefsplatz durch Bischof Johann Baudri geweiht. Mit mehreren Veranstaltungen feiert die Katholische Kirchengemeinde St. Josef in Oberbilk im September und Oktober das 150-jährige Kirchweihfest. Das Programm startet am Freitag, 9. September, um 18 Uhr mit „Kunst in St. Josef“. Interessierte sind zu Begegnung und Gespräch mit Bert Gerresheim zu seinen Kunstwerken vor und für St. Josef eingeladen. Gemeinsam mit der Caritas lädt die Gemeinde für Freitag, 16. September, um 18 Uhr zu einem Gespräch in das Pfarrzentrum St. Josef/Pastor-Lefarth-Haus ein. Weihbischof Ansgar Puff und Caritasdirektor Henric Peeters stehen zum Gespräch bereit. Der Gospelchor „Sweet Chariot“ veranstaltet am Freitag, 23. September, um 20 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Josef.