Bildung in Radevormwald : THG bereitet sich auf Rolle als Bündelungsgymnasium vor

Radevormwald Im Sommer 2023 nimmt das Theodor-Heuss-Gymnasium seine Arbeit als Bündelungsgymnasium auf. Sitzenbleiber und Seiteneinsteiger anderer Schulformen wird damit ein ein reguläres Abitur ermöglicht.

Geplant seien in diesem Jahr noch verschiedene Aktionen, wie Hospitationstage für Lehrer und Probeunterricht für Schüler, an denen erfahrene THG-Schüler für das Radevormwalder Gymnasium werben sollen, erklärte Funke. Zielgruppe für den neuen Jahrgang seien vorzugsweise neben den eigenen Radevormwalder Schülern, wie etwa aus der Sekundarschule, auch Real- und Sekundarschüler oder aber auch Gymnasiasten aus den Nachbarstädten wie Halver, Hückeswagen und Wipperfürth. „Lennep könnte für uns vielleicht auch interessant sein, obwohl dort das Röntgen-Gymnasium selbst Bündelungsgymnasium ist.“ Am Ende entscheiden das Portfolio, die möglichen Fächerkombinationen und Auswahl an Leistungskursen über das Interesse der Schüler.