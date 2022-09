Unfall auf der B 483 bei Radevormwald : Cabrio geht in Flammen auf – Fahrerin wird schwer verletzt

Radevormwald Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Straße zwischen Schwelm und Radevormwald stieß der BMW einer Düsseldorferin mit einem Sattelauflieger zusammen.

(s-g) Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 483 ist am frühen Donnerstagnachmittag ein BMW-Cabrio in Brand geraten; die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 14.15 Uhr hatte ein 31-Jähriger aus Schalksmühle mit einem Sattelauflieger die Bundesstraße 483 aus Richtung Schwelm kommend in Richtung Radevormwald befahren. In Höhe Rochollsberg wollte er nach links auf die Kreisstraße 7 in Richtung Wönkhausen abbiegen. Dem Sattelauflieger folgten drei weitere Fahrzeuge, wobei sich an hinterster Stelle eine 59-Jährige mit einem BMW Cabrio befand.