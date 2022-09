Ortschaft von Radevormwald : Honsberger Neustart nach der Pandemie ist geglückt

Bei sonnigem Wetter versammelten sich die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Honsberg an ihrem Vereinshaus. Foto: Dorfgemeinschaft Honsberg

Honsberg Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Nachdem der Höhepunkt der Coronakrise überwunden ist, schaut der Verein nun nach vorne.

Die Versammlung startete mit dem Bericht des Vorsitzenden Christoph Konrad über Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zwei Veranstaltungen wurden am 12. Juni und am 20. August bei schönem Wetter durchgeführt, auch der jährliche aufräumtag in und um das Dorfhaus war dank vieler freiwilliger Helfer ein Erfolg. Außerdem wurden die Investitionen und Anschaffungen benannt. Das Dorfhaus bekam schon im letzten Jahr einen behindertengerechten Aufgang und eine neu gepflasterte Außenfläche. Fazit der Mitglieder: Der Neustart nach der Pandemie ist gut gelungen.