Radevormwalder SPD-Chef erlebte die Königin aus der Nähe : „Plötzlich kam ein Anruf – die Queen wollte mich sprechen“

Königin Elisabeth II. und Protokollchef Dietmar Stark beim Besuch der Queen in Düsseldorf im Jahr 2004. Foto: Stark

Radevormwald Dietmar Stark, SPD-Chef in Radevormwald, erlebte die britische Königin als Protokollchef beim Besuch der Monarchin in Düsseldorf im Jahr 2004 aus nächster Nähe.

Der Tod der britischen Königin Elisabeth II. hat weltweit Trauer ausgelöst. Dietmar Stark aus Radevormwald hat persönliche Erinnerungen an die verstorbene Monarchin. Der SPD-Politiker war im Jahr 2004 Protokollchef des Queen-Besuches in Düsseldorf. „Das war der eindrucksvollste Empfang, den ich je erlebt habe“, sagte er am Freitag unserer Redaktion.

Minutiös war Monate lang jeder Moment des Besuches abgesprochen worden, in Zusammenarbeit mit dem persönlichen Sekretär der Königin. „Alles war bis ins Detail festgelegt: wo der rote Teppich liegen sollte, wo die Queen aussteigen sollte und so fort.“ Anspruchsvoll sei die Abstimmung gewesen, aber ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen den britischen und deutschen Organisationsteams habe es nicht gegeben. Am Ende lief auch alles wie geplant – fast. „Kurz vor dem Eintreffen der Königin hatte eine Windböe den roten Teppich hoch geweht“, erinnert sich der damalige Protokollchef. Aber als die Monarchin erschien, lag der rote Läufer wieder brav auf seinem Platz.

„Eine Überraschung für die Königin habe ich dann doch eingebaut“, verrät Stark. „Als sie den Landtag betrat, wurde ein Musikstück gespielt, der Marsch Nr. 1 aus ,Pomp und Circumstance‘ von Edward Elgar. Dafür hatte ich die Bergischen Symphoniker eingeladen.“ Dieses Stück dürfte vielen als „Land of Hope und Glory“ bekannt sein, es ist so etwas wie eine inoffizielle Nationalhymne in Großbritannien. Der Queen schien es offensichtlich zu gefallen: „Ich konnte sehen, dass sie mit dem Fuß mitwippte“.

Später im Lauf des Tages erlebte Dietmar Stark dann selber eine Überraschung. „Plötzlich bekam ich einen Anruf: Ich sollte bitte ins Ständehaus kommen, die Königin wolle mich sprechen“, erzählt der Politiker. „Ehrlich gesagt, ich dachte zunächst, das wäre ein Scherz.“