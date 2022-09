Workshop der reformierten Kirchengemeinde : Wie man mit Sahnebonbons und Kaffee Likör macht

Radevormwald. In die feine Kunst der Likör-Manufaktur entführte Regine Beuving die Teilnehmer des ersten Kräuterlikör-Workshops der reformierten Kirchengemeinde.

Gedacht, gesagt, getan: Im Frühjahr wurden feine Minze und würzige Lakritztagetes gepflanzt, die nun, bei einem kurzweiligen Workshop am Wochenende den Weg vom Beet in die Flasche fanden.

Angeleitet von Kräuter- und Spirituosen-Kennerin Regine Beuving versuchten sich Silvia Hoffmann und Anne Wibbels in die feine Kunst der Likör-Manufaktur und staunten dabei nicht schlecht, wie einfach sich schöne Präsente für die anstehende Adventszeit zaubern lassen. „Zuletzt habe ich zu Hause Schlehenschnaps hergestellt, der aber nicht sehr gut gelungen ist“, verriet Hoffmann, während Beuving die ersten Vorbereitungen traf, Garn und Flaschen bereitstellte. Weil die gepflückten Schlehen noch keinen Frost abgekommen hatten – was für die Herstellung des Likörs wohl von großer Bedeutung ist – musste Hoffmann die blauen Steinfrüchte erstmal in den Gefrierschrank legen. Beim Einkochen dann, so die Vermutung der experimentierfreudigen Raderin, ließ sie die Früchte wohl zu lange im Topf, sodass der Likör am Ende eine viel zu bittere Note erhielt. „Ich freue mich heute auf neue Rezepte und bin sehr gespannt“, erklärte Hoffmann ihre Teilnahme.