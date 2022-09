Haus der Begegnung in Radevormwald : Reden, spielen, informieren beim Verein „aktiv55plus“

Radevormwald Interessierte Bürger können auch in der kommenden Woche wieder an zahlreichen Aktionen des Vereins „aktiv55plus“ im Haus der Begegnung teilnehmen.

Einfach-mal-reden „aktiv55plus“ lädt Bürger ein, mit und ohne konkreten Anlass einfach mit jemandem am anderen Ende der Leitung zu sprechen. Es dürfen Gedanken ausgetauscht, Sorgen mitgeteilt, Erlebtes erzählt, Fragen gestellt, gute Wünsche ausgetauscht und einfach geplauscht werden. Die Anrufer müssen keinen Namen nennen, dürfen anonym bleiben, die Gesprächspartner unterliegen der Schweigepflicht. Die Gelegenheit dazu bietet sich jeden Montag zwischen 10 und 13 Uhr, nächster Termin ist der 5. September, Tel. 02195 606155.



Kniffeln Wie war das mit der kleinen und großen Straße? Ein Pasch! Jeden Montag finden sich Interessierte zum Kniffeln zusammen und lassen die Würfel kullern. Spielerfahrene sind bei diesem beliebten Würfelspiel genauso willkommen wie Einsteiger – nächster Termin: Montag, 5. September, 15 bis 16.30 Uhr.



Doppelkopf Wer Skat spielt, kann auch Doppelkopf? Alle anderen können es lernen. Die Runde der Spieler ist mit Spaß bei der Sache und freut sich über weitere am Kartenspiel interessierte Bürger am kommenden Donnerstag, 8. September, 14.30 bis 17.30 Uhr, in der Cafeteria im Haus der Begegnung.



Rummikub Das Spiel erinnert an Rommé – und es gibt tatsächlich sehr große Ähnlichkeiten. In geselliger Runde wird versucht, möglichst alle 14 Spielsteine in bestimmten Kombinationen abzulegen. Auch hier sind Spielerfahrene ebenso willkommen wie Einsteiger – nächster Termin: am kommenden Donnerstag, 8. September 2022, 15 bis 17 Uhr.



Selbsthilfegruppe für Menschen mit Atemwegserkrankungen Ziele der Selbsthilfegruppe beim Verein „aktiv55plus“ sind der Austausch von Erfahrungen und Informationen, die gegenseitige Unterstützung, im Gespräch miteinander sein, Aktualitäten austauschen und Informationen erhalten, die das Leben erleichtern, zum Beispiel zu Hilfsmitteln oder neuen therapeutischen Ansätzen. „Egal, ob Sie gerade erst die Diagnose bekommen haben oder ob Sie schon länger damit leben, jede und jeder ist hier eingeladen“, berichtet die Koordinatorun des Vereins, Kyra Springer. Interessierte treffen sich am kommenden Donnerstag, 8. September, 17 bis 19 Uhr, ebenfalls in der Cafeteria im Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz.

