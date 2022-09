Kinderbetreuung in Radevormwald : Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist groß

Radevormwald Die Kindertagesstätte Wuppermäuse öffnete am Samstag erstmals seit Pandemieausbruch ihre Türen, um interessierten Eltern Einblicke in die Einrichtung zu gewähren.

Joana Orf (29) ist auf der Suche nach einem Kita-Platz für ihren einjährigen Sohn Lennard. Erst kürzlich ist die junge Familie von Münster nach Radevormwald gezogen. Zeit sich in den Einrichtungen umzuschauen, hatte die Mutter bislang nicht, denn viele Kitas, wie eben auch die Wuppermäuse, boten aus Infektionsschutzgründen lange keine Besichtigungen an. Für Orf und ihren Sohn ist die Kita am Raderberg daher eine der ersten Einrichtungen, die sie besucht.

Lennard scheint es auch auf Anhieb zu gefallen, läuft gleich los, um das Haus zu erkunden und kommt nach einigen Minuten zufrieden zurück: „Mama, das hat Spaß gemacht“, sagt er. Im nächsten Jahr, so der Wunsch der Mutter, soll er in die Kita. Um sicherzugehen, dass Lennard im kommenden Jahr einen Platz bekommt und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, hat Orf ihren Sohn bereits in neun Einrichtungen angemeldet, verrät sie. Denn obwohl ihr die Wuppermäuse aufgrund der Nähe zum Wohnort und der überschaubaren Größe der Kita am meisten zusagen, glaubt sie kaum daran, dass ihr Sohn hier einen Platz bekommt. „Das Interesse ist ja schon sehr groß, wie wir gehört haben“, sagt die 29-Jährige. „Auf zehn Plätze kommen 40 Anmeldungen.“