Verkehrsunglück bei Radevormwald : Motorradfahrerin (33) bei Unfall im Uelfetal schwer verletzt

Die Uelfe-Wuppertal-Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Radevormwald Die Frau aus Wuppertal geriet in einer Kurve nahe der Leimholer Mühle in den Gegenverkehr. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik gebracht.

(s-g) Eine 33-jähirge Frau aus Wuppertal ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Uelfetal schwer verletzt worden. Die Motorradfahrerin war gegen 18.40 Uhr auf der Uelfe-Wuppertal-Straße, unterwegs, sie kam aus Richtung Keilbeck und fuhr in Richtung Radevormwald. Kurz hinter der Ortslage Leimholer Mühle kam die Fahrerin, aus bisher ungeklärter Ursache, im Verlauf einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 58-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Wuppertal.

In Folge des Aufpralls wurde die Kradfahrerin über die Leitplanke geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Düsseldorfer Klinikum geflogen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

(s-g)