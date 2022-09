Museum für Asiatische Kunst in Radevormwald : Die Kunst der Samurai am Rande der Stadt

„Das japanische Schwert in Theorie und Praxis“ – so lautete der Titel des Workshops, den Martin Würfel (h.l.) im Museum für Asiatische Kunst anbot. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Martin Würfel führt Workshop-Teilnehmer im Asiatischen Museum die Kunst des Schwertkampf ein und vermittel ein Gefühl für diese japanische Tradition.

Es ist ein respektvoller Umgang, den der Meisterlehrer den Schülern im Workshop lehrt. Gemeinsam nehmen sie Basisübungen aus dem Bujinkan Budo System in den Blick. „Vor allem aus den traditionellen Schulen der Togakure Ryum“, erklärt Würfel.“ Er führt die ruhigen und entschlossenen Bewegungen vor, die Workshopteilnehmer machen es ihm nach. Es sei wohl seine eigene Affinität für Japan, die Kampfkunst und die körperzentrierten Bewegungskünste, die ihn seit mehr als 30 Jahren an das Schwert binden, sagt er.

Währenddessen versucht sich Andrea Leidenberger an diesem Samstagmittag zum ersten Mal mit dem schlichten Holzschwert. „Es ging uns um Bewegung“, sagt sie, „ist halt mal was ganz anderes als Joggen.“ Schon in ihrer Kindheit habe sie spielerisch mit Pfeil und Bogen oder auch in Kämpfen mit den kleinen Holzschwertern ihr Glück versucht. „Es ist schön, den Schwertkampf hier jetzt formen zu können“, befindet sie und versucht sich am nächsten Schritt. Ihre Muskeln würden sich auch nach den ersten Einheiten schon für die Schwünge und Bewegungen bedanken. „Es ist zwar nicht zu vergleichen mit Yoga“, sagt Andrea Leidenberger und stellt dann fest: „Aber trotzdem hat es eine ähnliche Wirkung.“