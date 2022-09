Genuss ohne Reue aus der Kräuterküche : Kräuterexpertin Anke Höller spricht in der Stadtbücherei

Radevormwald Anke Höller betreibt eine Natur- und Heilpflanzenschule. Sie arbeitete zuvor 30 Jahre als Kommunikationstrainerin. Dann orientierte sie sich neu, um sich ganz ihrer Leidenschaft für Kräuter zu widmen.

Wer sich für Kräuter interessiert, dem könnte das Angebot der Stadtbücherei gefallen: Kräuterexpertin Anke Höller ist dort am Donnerstag, 15. September, 19 Uhr, zu Gast und hält einen Vortrag zum Thema „Kräuterkraft. Genuss ohne Reue - geht das?“ Sie stellt unter Beweis, dass Leckereien aus gesunden Zutaten und Kräutern ein kulinarisches Highlight sein können. Dazu bringt sie süße Kostproben von Rezepten aus dem „Kleinen Kräutercafé für zu Hause“ mit, heißt es in der Ankündigung. Anmeldung unter Tel. 02195 932177 oder in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. Die Teilnahme kostet fünf Euro.