Wettbewerb „Team up!“ in NRW : Nettekoven unterstützt Jugendaustausch mit England

Wettbewerb „Team up!“ in NRW

Radevormwald Auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat die NRW-Landesregierung Initiativen gestartet, die langjährige und enge Freundschaft Nordrhein-Westfalens zum Vereinigten Königreichs zu erhalten.

Jens Nettekoven, CDU-Landtagsabgeordneter für Remscheid und Radevormwald, macht sich für den Erhalt der Freundschaft zwischen NRW und Großbritannien stark. Auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat die NRW-Landesregierung Initiativen gestartet, die langjährige und enge Freundschaft Nordrhein-Westfalens zum Vereinigten Königreich zu erhalten. Eine dieser Initiativen ist der vom Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales ausgerufene Wettbewerb „Team up! Jugendaustausch NRW-Großbritannien“, mit dem der zivilgesellschaftliche Austausch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 26 Jahren aus NRW und Großbritannien gefördert werden soll. Die ausgezeichneten Projekte erhalten eine Förderung von bis zu 3500 Euro. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen ist der 30. September.

„Nordrhein-Westfalen pflegt seit mehr als 75 Jahren ganz besondere Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Ich freue mich, wenn junge Menschen, Bildungseinrichtungen, Organisationen und interessierte Personen aus Radevormwald sich am Wettbewerb beteiligen und mit ihren Projekten die Barrieren überwinden helfen, die infolge des Brexits entstanden sind“, sagt Nettekoven. Gerade in der aktuellen Situation sei es wichtig, dass junge Menschen sich kennenlernen. „Denn gemeinsame Erlebnisse fördern die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn und leisten einen wichtigen Beitrag, den Zusammenhalt und den Frieden in Europa zu sichern“, sagt er.