Seniorennachmittag zum Auftakt : Erntedankfest in Önkfeld mit einem neuen Ablauf

Erntedankfest in Önkfeld mit einem neuen Ablauf

Mona Osenberg amtiert seit 2019 als Erntekönigin in Önkfeld. Wegen der Pandemie fiel das Fest zweimal aus. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Önkfeld Die Dorfgemeinschaft betont, dass der traditionelle Seniorennachmittag wie geplant stattfindet. Es hatte wegen Diskussionen im Seniorenbeirat Nachfragen gegeben.

Die Dorfgemeinschaft in Önkfeld hat bekräftigt, dass der traditionelle Seniorennachmittag im Zuge des Erntedankfestes 2022 stattfinden wird. Wie der Vorsitzende Jürgen Fischer mitteilt, hatte es einige Nachfragen gegeben, nachdem unsere Redaktion über eine Diskussion im Seniorenbeirat berichtet hatte. Dort wurde über mögliche Infektionsgefahren für die Teilnehmer gesprochen. Die Seniorenveranstaltung soll jedoch ablaufen wie geplant.

Allerdings haben die Veranstalter der Kulturgemeinde den Festablauf der drei Tage verändert. Der Seniorennachmittag bildet den Auftakt, er beginnt im Festzelt am Freitag, 30. September, um 14.30 Uhr. Ab 20 Uhr wird dann die neue Erntekönigin gekürt. Die Bewerberinnen werden sich wieder interessanten Aufgaben stellen müssen. Es wird ein unterhaltsames Programm geboten, das von den Kindern und Erwachsenen der Dorfgemeinschaft gestaltet wird. Der Eintritt beträgt neun Euro.

Am Samstag, 1. Oktober, beginnt um 20 Uhr der bunte Dorfabend mit dem Tanz unter der Erntekrone, der Eintritt beträgt neun Euro.

Höhepunkt der Festtage wird am Sonntag, 2. Oktober, wieder der Zug durch die Gemeinde sein. Um 10 Uhr wird im Festzelt ein Gottesdienst gefeiert, ab 13.30 Uhr fahren dann die Festwagen auf der Wiese auf. Nach dem Bändertanz und der Huldigung der neuen Erntekönigin setzt sich der Festzug um 14 Uhr in Bewegung. Im Zelt findet in dieser Zeit bei Kaffee und Kuchen eine musikalische Unterhaltung und Kinderbelustigung statt. Gegen 17 Uhr ist die Ziehung der Tombola-Hauptgewinne. Ab 18 Uhr gibt es im Festzelt eine DJ-Party.