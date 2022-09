Sport in Radevormwald : Junge Leichtathleten glänzen beim Sportfest in Hagen

Radevormwald/Hagen Beim sportlichen Herbsttreffen im Ischelandstadion zeigten die Teilnehmer aus Radevormwald ihr Können. Lob gibt es für die gute Organisation.

Im altehrwürdigen Ischelandstadion veranstaltete der TSV Hagen am vergangenen Wochenende sein jährliches Herbstmeeting, zu dem auch ein Teil der Radevormwalder Leichtathleten gemeldet hatte. Bei immer noch hochsommerlichem Wetter konnten sie in vielen Disziplinen Erfolge und Bestleistungen feiern.

Dass die Leichtathletik mittlerweile vor allem bei den Mädchen beliebt ist, konnte man auch in Hagen beobachten. Im stark besetzten 50er-Sprint der Elfjährigen lag Larissa Albrecht mit 8,37 Sekunden als Fünfte knapp vor Magda Wendt-Vasques, die als Siebte 8,40 Sekunden benötigte. Magda erreichte im Schlagballwurf (28,5 Meter) den dritten Platz und konnte sich im 800-Meter-Lauf mit 3:16,45 Minuten als Sechste platzieren. Eliana Klein (W12) ging über 75 Meter an den Start und behauptete sich mit 12,86 Sekunden als Zwölfte achtbar, im Schlagballwurf übertraf sie als Siebte die 20 Meter. Jüngste Rader Teilnehmerin war Clara Wendt Vasques (W9), die bei ihrem ersten 800-Meter-Lauf Zweite in 3:27,65 Minuten wurde, dazu im 50-Meter-Lauf Neunte in 9,54 s.