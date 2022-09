Familien-Sportevent in Willich : Über 1000 Sportler beim Jubiläums-Triathlon am Start

Über 1000 Sportler beim Jubiläums-Triathlon am Start

Familien-Sportevent in Willich

Willich Am Sonntag wird beim Willicher Triathlon wieder geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Acht verschiedene Wettbewerbe warten auf die Teilnehmer.

Bereits zum 25. Mail organisiert die Triathlon-Abteilung des TV Schiefbahn den „Willicher Triathlon mit Stadtmeisterschaft“ als Familien-Sportevent. In acht Wettkämpfen und Disziplinen wird zum Jubiläum am Sonntag, 4. September wieder im und um das Freizeitbad „De Bütt“ geschwommen, gelaufen und Rad gefahren.

420 Sportbegeisterte nehmen am Hauptwettbewerb teil, dem „Halle 22 – Volkstriathlon“, bei dem auch der Stadtmeister ermittelt wird. Organisationsleiterin Stephanie Grund-Liethen freut sich besonders, dass der Nachwuchs wieder mit Begeisterung dabei ist: „Der Bambini-Wettbewerb war schnell ausgebucht“.

Ihr Orga-Team hat in den Vormonaten viel Arbeit geleistet. Alles wurde so vorbereitet und koordiniert, dass über 1000 Sportlerinnen und Sportler auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und aus allen Altersklassen über den Tag verteilt an den Wettbewerben reibungslos teilnehmen können: Streckensperrungen, Sponsorensuche, Verpflegung, technische Ausrüstung für die Siegerehrung, elektronische Zeitmessung, freiwillige Helfer als Streckenposten und nicht zuletzt Siegerehrung und Finisher-Medaillen.