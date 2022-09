Politik in Radevormwald : Trauer um langjähriges Ratsmitglied Rolf Schulte

Radevormwald Im Alter von 68 Jahren ist der langjährige Ratsherr und Geschäftsführer der christdemokratischen Fraktion in Radevormwald verstorben. Sein Tod reiße eine große Lücke, heißt es im Nachruf seiner Parteifreunde.

Mitglied des Stadtrates wurde Rolf Schulte bei den Kommunalwahlen im Jahr 1989. „Seitdem wurde er regelmäßig in seinem Wahlkreis direkt wiedergewählt und wirkte zum Wohle seiner Heimatstadt“, heißt es in dem Nachruf seiner Parteifreunde. „1999 übernahm Rolf die Geschäftsführung der CDU-Stadtratsfraktion, die er über 23 Jahre mit großer Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit ausfüllte.“

„Die CDU Radevormwald verliert mit Rolf Schulte eine große Stütze unserer politischen Arbeit und einen treuen Freund“, erklären Gerd Uellenberg und Dejan Vujinovic. „Rolfs plötzlicher Tod reißt eine große Lücke in unsere Reihen. Wir danken Rolf für all die Kraft und Energie, die er in den vielen Jahren für uns investiert hat. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und werden Rolf ein ehrendes Andenken bewahren.“