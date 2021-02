Mordkommission ermittelt : Fünf Tote bei Brand in Radevormwald

Radevormwald Drama in einem Wohnhaus im Bergischen Land: Die Feuerwehr wird zu einem Wohnungsbrand gerufen. Bei den Löscharbeiten in Radevormwald stoßen die Einsatzkräfte auf fünf Leichen.

Nach einem Brand eines Wohnhauses in Radevormwald bei Wuppertal sind fünf Leichen in dem Gebäude gefunden worden. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Freitagabend mit. Über die Opfer und die Ursache des Feuers wurden zunächst keine Informationen bekannt gegeben.

Fensterscheiben an dem Haus seien zerborsten, sagte ein Fotograf vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Starke Spuren von Feuer seien aber nicht an dem Haus zu erkennen. Ein Polizeisprecher sagte, das Haus sei auch betretbar. Das weiße, langgestreckte Wohnhaus mit einem Erdgeschoss und einem teilweise ausgebauten Dachgeschoss liegt an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald im Ortsteil Bergerhof. Es soll von einer Familie bewohnt worden sein.