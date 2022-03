Polizei ermittelt : Mülleimer an Gesamtschule angezündet

Mettmann Mehrere Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert. Den Anrufern zufolge sollten an insgesamt drei verschiedenen Stellen Müllbehälter brennen.

(RP) Mehrere Müllcontainer rund um die Real- und Gesamtschule sind am Samstagabend offenbar absichtlich in Brand gesetzt worden. Mehrere Zeugen hatten die Feuerwehr gegen 22 Uhr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der Wehr stellte sich heraus, dass sowohl an der Carl-Fuhlrott-Realschule als auch an der Anne-Frank-Schule Müllcontainer in Brand geraten waren. Da das Feuer an der Gesamtschule auf das Gebäude überzugreifen drohte, wurden weitere Einheiten der Feuerwehr alarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Gebäudeschaden aber nicht verhindert werden. Noch während des laufenden Einsatzes wurde ein weiterer Müllbehälterbrand auf der Rückseite der Turnhalle der Anne-Frank Schule gemeldet. Sowohl dieser als auch der Container an der Realschule konnten zügig gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Nach Abschluss der Brandbekämpfung musste umfangreich entraucht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Gegen Mitternacht konnten alle Einheiten den Einsatz beenden und ihre Standorte anfahren. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Mettmann mit etwa 40 Einsatzkräften, der Rettungsdienst des Kreises Mettmann sowie die Polizei. Mettmanns Bürgermeisterin Sandra Pietschmann zeigte sich in einem Facebook-Post „wütend und fassungslos“ über das Geschehen. Die Feuerwehr sei gottlob „super schnell“ zur Stelle gewesen.