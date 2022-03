Langenfelder Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen : Zwei Verletzte nach Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus

Langenfeld Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarwohnungen eines Mehrfamilienhauses verhindert.

(dh) - Zwei Verletzte fordert am Samstagabend, 19. März, ein Zimmerbrand an der Hardt in Langenfeld Wiescheid. Um 19.40 Uhr rückt die Feuerwehr Langenfeld nach eigenen Angaben mit Löschzügen und dem Notarzt aus. Die ersten Kräfte dringen bis zur Wohnungstür vor und verhindern mit einem Rauchschutzvorhang die Ausbreitung weiterer Rauchgase im Treppenhaus. Die zwei Bewohner der Brandwohnung werden zu diesem Zeitpunkt vom Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig beginnt der Löschangriff auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses über eine Steckleiter. Den Brand im Wohnzimmer löschen vier Trupps und kontrollieren die Wohnung mit einer Wärmebildkamera. Bis auf die betroffene Wohnung bleibt das Mehrfamilienhaus auch weiterhin bewohnbar. Weitere Personen wurden in dem Gebäude nicht verletzt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.