Flammen stechen aus Fenster : Feuerwehr Gladbeck rettet Bewohner aus Brandwohnung

Gladbeck Insgesamt sieben Menschen mussten nach einem Brand in Gladbeck ins Krankenhaus. Im zweiten Obergeschoss eines Hauses stachen Flammen nach außen. Kinder wurden mit Brandfluchthauben gerettet.

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 0.23 Uhr zu einem Wohnungsbrand mit "Menschenleben in Gefahr" in den Stadtteil Brauck alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus drei Fenstern. Insgesamt fünf Personen befanden sich noch in dem Haus.