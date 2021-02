Impfen im Oberbergischen Kreis : Kreis-SPD: Ortsnahes Impfen besser als lange Fahrten

Radevormwald/Oberberg Die SPD im Kreistag hat sich intensiv mit Fragen rund um die Impfstrategie des Kreises sowie zu den Melde- und Arbeitsabläufen im Gesundheitsamt beschäftigt.

Die SPD-Kreistagsfraktion hält weiter an ihrer Auffassung fest, dass aufsuchendes Impfen besonders bei Menschen mit höchster Impfpriorität besser ist als dezentrales Impfen. „Ortsnahes Impfen – zum Beispiel für Personen aus Radevormwald und Hückeswagen in Remscheid – ist besser als lange Fahrten nach Gummersbach. Individualtransporte zum Impfzentrum sind epidemiologisch sinnvoller als Busfahrten“, schreibt der Vorsitzende Ralf Wurth. Und verbindet das mit einem Fragenkatalog an Landrat Jochen Hagt.

▶ Wie unterstützt der Kreis, private Transportinitiativen?

▶ Woran ist die Initiative der Bürgerbusvereine gescheitert, Impffahrten zu übernehmen? Ist der Kreis bereit, versicherungsrechtliche Risiken zu schultern?

▶ Wieso werden vom Kreis keine Taxi-Gutscheine zur Verfügung gestellt?

▶ Wieso können im Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Euskirchen Personen 80plus eine Impfeinladung als kostenfreien Fahrausweis in den Bussen nutzen, nicht aber im Oberbergischen?