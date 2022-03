Einsatz in Wevelinghoven : Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Mehrere Löscheinheiten waren am Samstag Mittag auf der Oberstraße in Wevelinghoven angerückt. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Wevelinghoven Die Feuerwehr konnte am Samstag Mittag verhindern, dass sich ein Brand auf ein gesamtes Mehrfamilienhaus an der Oberstraße in Wevelinghoven ausbreitete. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 12.55 Uhr waren der Kreisleitstelle in Neuss Rauch an dem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Wegen des bereits von Ferne sichtbaren starken Qualms beorderte der Einsatzleiter schon auf der Anfahrt zusätzliche Löscheinheiten zum Brandort. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Helfer einen Brand an einem Anbau im Hinterhof vor, der sich vom Boden aus an der Außenwand bereits in die Dachkonstruktion ausgebreitet hatte.

Zwei Trupps mit Strahlrohren bekämpften die Flammen von außen, Weitere Einsatzkräfte kontrollierten, ob sich im Haus noch Menschen befanden. Glücklicherweise hatten aber alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Mit einer Wärmebildkamera prüften die Retter mögliche Hitzepunkte in der Wand- und Dachkonstruktion. Die gemessenen Temperaturen bewegten sich aber auf einem ungefährlichen Niveau.

Um eine weitere Ausbreitung des Feuers in das Dach des Anbaus ausschließen zu können, öffneten die Einsatzkräfte über Leitern Teile der Dachkonstruktion und löschten letzte Glutnester ab. Parallel überprüften Feuerwehrleute weitere Wohnungen im betroffenen Wohnhaus sowie in angrenzenden Gebäuden. Nachdem alle Wohnungen gelüftet und eine erneute Kontrolle der Temperaturen in der Wand- und Dachkonstruktion keine erhöhten Temperaturen ergeben hatte, konnten der Einsatz gegen 14.15 Uhr beendet werden.

Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte vor Ort – neben der hauptamtlichen Wache auch Ehrenamtler der Löscheinheiten aus Wevelinghoven, Hemmerden und Stadtmitte. Aussagen zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

(NGZ)