Sportverein in Radevormwald : Erfolg für Dart-Spieler aus Herbeck

Herbeck Am ersten Spieltag der Kreisliga siegen die Herbecker gegen die Gäste aus Bochum.

Die Dart-Abteilung des TV „Gut Heil“ Herbeck 1897 verbuchte jetzt einen Sieg auf Kreisebene. „Die neuen Trikots (Danke an Norman Mairle) waren für unsere Darter wohl genügend motivierend“, schreibt der Vorsitzende Roger Feldermann. Am ersten Spieltag in der Kreisliga brachten die Herbecker den Gästen vom „DC Krumme Finger 4“ aus Bochum am Samstagabend eine Niederlage mit 11:3 Siegen bei (38:18 Legs).