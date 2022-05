Pflanzentauschbörse in Radevormwald : Gärtner wollen heimischen Pflanzen eine zweite Chance geben

Radevormwald Der Bergische Naturschutzverein rief zum Pflanzentausch auf den Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt. Und viele Besucher kamen.

Kirsten Janke hat aufgeräumt. Sie hat Schneeglöckchen und Chrysanthemen ausgegraben, Vergissmeinnicht und Kornblumen, Fette Henne und allerlei Kräuter. „Ich möchte, dass die heimischen Pflanzen weiterleben“, sagt sie, „und deswegen will ich tauschen.“ Also hat sie in ihrem Garten Vorarbeit geleistet, die Auswahl ihrer Gartenpflanzen ins Auto gepackt und mit zur Pflanzentauschbörse auf dem Schulhof der Städtischen Grundschule gebracht. Hier finden ihre grünen Schätze reißenden Absatz: Die Margariten haben schon in den ersten beiden Stunden Abnehmer gefunden, auch ihr Lungenkraut ist schnell vergriffen. „Jetzt bekommen sie ein neues Zuhause“, sagt Kirsten Janke zufrieden. Arnd Weller und Christina Luchtenberg machen sich gerade mit einem vollen Korb grüner Pflanzen auf den Heimweg. Sie sind bei Kirsten Janke fündig geworden. „Wir hatten einen leeren Garten und waren auf der Suche nach heimischen Pflanzen“, sagt Arnd Weller. Um Sorten aus der Region zu bekommen und nicht so viel Geld im Baumarkt auszugeben, seien sie zur Pflanzentauschbörse gekommen. „Mit Erfolg“, sagt Christina Luchtenberg und lacht. In ihrem Korb haben viele Stauden und Kräuter Platz gefunden. „Halbschattig und bunt“, sagt sie, „genau das, was wir gesucht haben.“