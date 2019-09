Stadtteilserie Wintershaus : Eine neue Heimat mitten in der Natur

Dagmar Plank mit Partner Peter Peeraer und Hund Niko genießen die unberührte Natur in Wintershaus fernab der städtischen Hektik. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wintershaus Die kleine Ortschaft Wintershaus zählt mit 410 Meter über Null zu den höchsten Ortschaften der Stadt Radevormwald.

Von Heike Karsten

Bekanntlich fällt in Rade aufgrund der Höhenlage im Winter immer besonders viel Schnee. Die kleine Ortschaft Wintershaus ist da keine Ausnahme und macht ihrem Namen alle Ehre. Mit 410 Meter über Null zählt sie zu den höchsten Ortschaften der Stadt. Selbst die B 229 ist dann von den Schneemassen blockiert. „Zwei bis dreimal pro Winter ist die Straße zu. Es gibt dann kein Durchkommen“, berichten Peter Peeraer (57) und Lebensgefährtin Dagmar Plank (57). Seit mehr als 30 Jahren wohnt der Kraftfahrer aus Belgien in Rade. In Wintershaus hat er sich, umgeben von viel Natur, eine neue Heimat geschaffen.

Früher war Wintershaus eine bäuerliche Ortschaft. „Ralf Braselmann war der letzte Kleinbauer, der die Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieb. Zu der Zeit hatten wir die Kühe direkt vor der Tür stehen“, erinnert sich das Paar. Das brachte allerdings auch Nachteile mit sich: „Wegen der vielen Fliegen konnte man kein Fenster öffnen.“ Heute genießen Peter Peeraer und Dagmar Plank die Aussicht über die Wiesen und Felder bis nach Halver und zur Rader Innenstadt. „Silvester braucht man nur die Stühle auf die Wiese stellen und kann das Feuerwerk beider Städte sehen“, berichtet der Belgier und lacht.

Info Ortschaft auf der Höhe Lage Wintershaus liegt im Osten des Stadtgebiets an der Stadtgrenze zu Halver. Nachbarorte sind Diepenbruch, Kettlershaus, Tanne und Eich. Der Ort ist über die B 229 zu erreichen. Topografie Nordwestlich des Ortes entspringt der in der Erlenbach mündende Kreuzbach. Geschichte In der historischen topografischen Karte von 1840 bis 1844 ist der Ort Wintershausbereits eingezeichnet.

Die Wintershausener pflegen eine gute Nachbarschaft, auch wenn die älteren Einwohner überwiegend verstorben sind. „Früher ist man einfach beim Nachbarn reingegangen, hat sich an den Tisch gesetzt und ein Bier bekommen“, erinnert sich der 57-Jährige. Das wäre heute zwar auch noch so, allerdings nicht mehr so oft. Dennoch kommen die Anwohner zum Osterfeuer zusammen oder feiern gemeinsam Geburtstag. „Zum Osterfeuer kommen auch die Leute, die schon von Wintershaus weggezogen sind“, berichtet Peeraer. Erst vor kurzem traf sich die Nachbarschaft zu einer gemütlichen Baustellen-Party mit Frühschoppen. Die Sperrung der Bundesstraße im Juli und August zwischen den Eich und Linde bescherte auch den Anwohnern in Wintershaus ein paar verkehrsfreie und ruhige Wochen. „Es war eigentlich geplant, an der Bushaltestelle zu feiern, aber da standen an diesem Tag die ganzen Baumaschinen“, erzählt Dagmar Plank. Daher sei man spontan zum Grillen auf den Hof ausgewichen.

Jetzt rollt der Verkehr zwar wieder an der Ortschaft vorbei, jedoch ein wenig leiser als zuvor. Da die Straße neu geteert wurde, seien nun auch die Schlaglöcher verschwunden. „Das hat ganz schön gescheppert, wenn die Lkw da drüber gefahren sind“, sagt Peter Peeraer.

Froh sind die Anwohner darüber, dass ihre Ortschaft überhaupt noch so vereint ist. „Es gab die Absicht, die Straße zu begradigen, die dann quer durch Wintershaus geführt hätte“, erinnert sich der Anwohner an die damalige Planung, die dann aber an einem abgelaufenen Bauantrag gescheitert sein soll.

Nach Deutschland kam der Belgier, da er als Soldat der Belgischen Armee in Lüdenscheid stationiert war. Im Staatsforst bei Wintershaus hätte es ein Munitionsdepot der Kasernenanlagen Wuppertal gegeben, das erst vor etwa 15 Jahren aufgegeben wurde.