Bauausschuss in Radevormwald : Anlieger der Dahlienstraße müssen zahlen

Radevormwald Die Straße im Gewerbegebiet Mermbach ist in einem schlechten Zustand. Sanierung ist dringend nötig.

Die Mitglieder des Bauausschusses haben in ihrer Sitzung am Dienstag mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht. So unterstützten die Politiker die Pläne der Verwaltung, die Holzbrücke am Uelfebad zu erneuern. Allerdings soll die Verwaltung bis zum endgültigen Beschluss im Rat die Möglichkeit der Verwendung alternativer Materialien prüfen. Der Hintergrund: Ein Teil des Holzes der Brücke ist von Pilzen befallen. In der Runde tauchte die Frage auf, ob eine neue Holzbrücke auch wieder in ein paar Jahren baufällig sei. „Eine solche Brücke hält maximal 15 bis 20 Jahre“, stellte Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, klar. Zum Glück seien tragende Teile der bestehenden Brücke vor zehn Jahren nicht aus Holz angefertigt worden. Dennoch rechnet die Verwaltung mit Kosten von etwa 62.000 Euro. Teuer wird beispielsweise die Einrüstung der Brücke. „Die Wasserschutzbehörde fordert, dass bei den Arbeiten nichts ins Uelfewasser fällt, das schädlich sein könnte“, erläuterte Dippel.