Festwochenende an der Wupper : Bürgerverein für die Wupperorte feiert Zehnjähriges

Radevormwald Im Jahr 2009 schlossen sich engagierte Bürger zu einem Verein zusammen, der die Interessen der Wupperorte vertritt. Nun wird auf dem Gelände der Grundschule Wupper groß gefeiert.

Der Bürgerverein für die Wupperorte feiert am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, sein zehnjähriges Bestehen. Ort ist die Grundschule Wupper, Auf der Brede 33. Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am Samstag, 14. September, um 18.30 Uhr (Einlass), dann spielt die Band „100 Prozent“. Der Eintritt zu dem Konzert kostet acht Euro. Der Vorverkauf läuft in der Wupper-Apotheke, Keilbecker Straße 62, im Friseursalon Hückesfeld, Keilbecker Straße 31 und bei PBS Schwanz, Schlossmacherstraße 3, in der Radevormwalder Innenstadt.