Ausstellungen in Radevormwald : Katalog zeigt Ausstellungen der Rader Kunstinitiative

Radevormwald Künstlerfahnen, Skultpuren, Gemälde – die Ausstellungen, die Bernd Freudenberg von der Kunstinitiative in den vergangenen vier Jahren nach Radevormwald geholt hat, zeigt nun ein Band in Bild und Text.

Freudenberg weist darauf hin, dass dieser Katalog ohne finanzielle Beteiligung der Stadt und der Wirtschaftsförderung (WFG) erstellt wurde, „obwohl es im Vorfeld Zusagen gab“. Der Kunstfreund hatte zuletzt mehrmals deutliche Kritik an der Verwaltung und der WFG geübt, die seiner Meinung nach zu wenig für anspruchsvolle Kunst in der Stadt tun. Daher hatte Freudenberg im Frühjahr in einem Offenen Brief angekündigt, die Aktivitäten der Kunstinitiative einzustellen.