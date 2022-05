Abstiegsrunde Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Negativserie des TuS Kranenburg hält an

Kreis Kleve Die Mannschaft kassiert beim 1:3 gegen SF Broekhuysen II die fünfte Niederlage in Folge. SV Herongen feiert wichtigen Sieg gegen TSV Weeze II.

Der SV Herongen ist in der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern nach seinem dritten Erfolg in Serie fast am Ziel. Er muss sich nach dem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Weeze II kaum noch Sorgen um dem Verbleib in Kreisliga-Oberhaus machen. Die Gäste stecken dagegen weiter tief im Abstiegskampf.