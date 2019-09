Testlauf in Radevormwald : Am Donnerstag ist wieder Warntag

Alle Sirenen werden am Donnerstag getestet – hier auf dem Gebäude der Feuerwehr in Herkingrade. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Sirenen, Lautsprecheranlagen und Warn-Apps wie „NINA“ werden diese Woche bei einer landesweiten Aktion getestet. Das hat Innenminister Herbert Reul verfügt.

Pünktlich um 10 Uhr werden am kommenden Donnerstag, 5. September, in allen Kommunen in NRW die „Warnmittel“ getestet. Dazu gehören Sirenen, Lautsprecherfahrzeuge sowie der Einsatz spezieller Warn-Apps. Die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) sowie „Katwarn“ lösen per Push-Benachrichtigung eine Warnmeldung aus.