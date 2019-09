Finanzamt in Wipperfürth : Steuererklärung oder nicht? Finanzamt gibt Azubis Tipps

Radevormwald Oberberg Azubis müssen sich darum kümmern, dass ihr Arbeitgeber die Identifikationsnummer erhält. Im ersten Lehrjahr dürfte bei den meisten noch keine Steuerpflicht anfallen.

Für viele Schulabgänger beginnt in diesen Wochen das Berufsleben. Mit dem ersten eigenen Gehalt kommen nicht selten Fragen rund um das Thema Steuern auf. Eva Wochner, Leiterin des Finanzamts Wipperfürth, gibt Antworten und Tipps. „Grundsätzlich müssen auch Auszubildende Steuern zahlen. In der Praxis ist es jedoch so, dass insbesondere im ersten Ausbildungsjahr häufig noch gar keine Steuern anfallen“, erläutert Wochner. Ein lediger Auszubildender darf derzeit monatlich etwas mehr als 1000 Euro verdienen, bevor Lohnsteuer fällig wird. Wenn ein Auszubildender so viel verdient, dass er Steuern zahlen muss, sorgt sich der Arbeitgeber darum, dass die Beträge an die richtige Stelle fließen.