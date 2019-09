Fachgeschäft in Radevormwald : Drei Kreativtage im Rader „Stoffkränzchen“

Radevormwald Kostenlose Workshops, eine Kunsthandwerker auf Besuch und Informationen rund um kreative Handarbeitsideen bietet das Fachgeschäft vom 5. bis 7. September.

Das Radevormwalder „Stoffkränzchen“ startet wie in jedem Jahr nach den Sommerferien mit Kreativtagen in die Herbst- und Wintersaison. Von Donnerstag, 5. September, bis Samstag, 7. September, bietet Inhaberin Elisabeth Rübsam erweiterte Öffnungszeiten mit kreativen Ideen, Anregungen und Workshops. Bei dieser Gelegenheit können Besucherinnen und Besucher sich das neue Kursusprogramm abholen, deren Leiter persönlich kennenlernen und in den neuen Kollektionen von Stoffen und Wolle stöbern.

Am Donnerstag, 5. September, ist das Geschäft an der Kaiserstraße 56 von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag, 6. September, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 7. September, von 10 bis 17 Uhr.