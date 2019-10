Radevormwalder Sportnachwuchs : Drei Freunde auf Erfolgskurs im Kanu

Radevormwald Die Brüder Lucas und Leo Korn sind mit Yannik Schrankel die Leistungsträger des VfK Wuppertal. Die Schüler aus Radevormwald träumen von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dafür müssen sie aber hart trainieren.

„Das war ein großer Erfolg für uns, jetzt träume ich davon, vielleicht schon 2020 an der Europameisterschaft teilzunehmen“, sagt Lucas Korn (16). Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Leo konnte dieses Jahr an den Olympic Hope Games in Bratislava teilnehmen. Mit dieser Teilnahme ist er an der Spitze seiner Altersklasse angekommen. „Das war echt eine tolle Erfahrung. Die Olympic Hope Games sind eine internationale Regatta, an der die Besten teilnehmen. Ich gehöre da zu der Jugendnationalmannschaft“, sagt der 14-Jährige. Genau wie sein Bruder und Yannik Schrankel will er eines Tages an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das Ziel haben alle drei fest im Blick.